Окупанти заманюють росіян на ТОТ дешевими кредитами на житло

Окупанти започаткували дешеві іпотеки на тимчасово окупованих територіях, але росіяни не поспішають їхати до України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, іпотечна програма не користується попитом, адже росіяни не поспішають купляти житло в чужій країні ще й в зоні бойових дій.

Тому Кремль ввів обов’язкове державне страхування на випадок втрати такого житла.

"Всі ці ініціативи покликані перш за все заселити ТОТ росіянами замість українців та змінити демографічний склад населення", - підкреслили в ЦНС.

Там додають, що всі ці надії окупантів марні, адже всі захоплені території будуть звільнені, що розуміє більшість самих росіян попри пропагандистський екстаз Москви.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники звозять з Росії студентів та змушують їх брати учать у пропагандистських заходах, щоб впливати на молодь на окупованих територіях.