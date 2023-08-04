Оккупанты заманивают россиян на ВОТ дешевыми кредитами на жилье

Оккупанты предлагают дешевые ипотеки на временно оккупированных территориях, но россияне не спешат ехать в Украину.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что ипотечная программа не пользуется спросом, ведь россияне не спешат покупать жилье в чужой стране еще и в зоне боевых действий.

Поэтому Кремль ввел обязательное государственное страхование в случае потери такого жилья.

"Все эти инициативы призваны прежде всего заселить ТОТ россиянами вместо украинцев и изменить демографический состав населения", - подчеркнули в ЦНС.

Там добавляют, что все эти надежды оккупантов бесполезны, ведь все захваченные территории будут освобождены, что понимает большинство самих россиян, несмотря на пропагандистский экстаз Москвы.

Ранее сообщалось, что российские захватчики свозят из России студентов и заставляют их принимать участие в пропагандистских мероприятиях, чтобы влиять на молодежь на оккупированных территориях.