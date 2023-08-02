Окупанти звозять на захоплені території студентів із РФ для поширення пропаганди

Російські загарбники звозять з Росії студентів та змушують їх брати учать у пропагандистських заходах, щоб впливати на молодь на окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначається, окупанти приділяють особливу увагу "промивці мізків" молоді на захоплених територіях.

Рашисти створили "студентські трудові загони", які існують переважно в пропагандистських відео й сформовані з росіян. Загони "працюють" у зруйнованих самими окупантами містах – Лисичанськ, Маріуполь, Сєвєродонецьк.

Ті ж гастролери з РФ проводять у захоплених містах семінари та "молодіжні форуми", за підтримки "Росмолоді" ("Росмолодежь") – окупаційної структури, яка займається децентралізацією "молодіжних рухів".

Як росіяни намагаються вербувати молодь та дітей в окупації

Раніше неодноразово повідомлялось про те, що росіяни вивозять українських дітей з окупованих територій. Зокрема, у липні стало відомо, що російські загарбники вивезли до 80 старшокласників з тимчасово окупованих територій Луганської області у військову академію в Костромі, що знаходиться на території Росії. Там росіяни зомбують українських дітей агресивною пропагандою, перетворюючи на майбутніх солдатів.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях України росіяни затримують дітей, аби тиснути на їхніх батьків. Причиною затримань є боротьба з дітьми, які проявляють українську позицію, адже молодь на ТОТ постійно відвідує українські інтернет-ресурси, у школах веде суперечки з учителями щодо дій РФ.

Джерело фото: ua.depositphotos.com