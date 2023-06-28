Росіяни масово затримують неповнолітніх на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях України росіяни затримують дітей, аби тиснути на їхніх батьків.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що батькам затриманих погрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до Росії.

"Причиною затримань, фактично, є боротьба з дітьми, які проявляють українську позицію", - підкреслюють в ЦНС.

Там додають, що молодь на ТОТ постійно відвідує українські інтернет-ресурси, у школах веде суперечки з учителями щодо дій РФ.

"Такі цинічні затримання є одним з елементів тиску на батьків, які не хочуть оформлювати російський «паспорт»", - повідомляють в ЦНС.

За даними українського підпілля, інформаторами російських силовиків є радники директорів шкіл з ідеології. Така посада була введена на ТОТ, її займають росіяни.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях півдня України окупаційні адміністрації повідомили батьків, що в разі відсутності в них російських паспортів їх діти не будуть допущені до навчання.