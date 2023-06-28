Россияне массово задерживают несовершеннолетних на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях Украины россияне задерживают детей, чтобы давить на их родителей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что родителям задержанных угрожают лишением родительских прав и депортацией детей в Россию.

"Причиной задержаний фактически является борьба с детьми, которые проявляют украинскую позицию", - подчеркивают в ЦНС.

Там добавляют, что молодежь на ВОТ постоянно посещает украинские интернет-ресурсы, в школах ведет споры с учителями из-за действий РФ.

"Такие цинические задержания являются одним из элементов давления на родителей, которые не хотят оформлять российский паспорт", - сообщают в ЦНС.

По данным украинского подполья, информаторами российских силовиков являются советники директоров школ по идеологии. Такая должность была введена на ТОТ, ее занимают россияне.

Напомним, на временно оккупированных юго-территориях Украины оккупационные администрации сообщили родителям, что в случае отсутствия у них российских паспортов их дети не будут допущены к учебе.