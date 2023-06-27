Омбудсмен об убийстве двух подростков в Бердянске: это внесудебная казнь

Уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец трактует убийство двух подростков в Бердянске как внесудебную казнь. Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, после того, как в мае несовершеннолетние получили подозрения от следственного комитета РФ, украинская сторона сразу обратилась по разным каналам в Россию.

"Во-первых, чтобы нам предоставили всю информацию. Во-вторых, чтобы вернули украинских ребят домой", – сказал Лубинец.

Кроме того, омбудсмен отметил, что было и обращение в Международный комитет Красного Креста, чтобы его представители посетили подростков и сделали все, чтобы вернуть их в Украину.

"К сожалению, в настоящее время единственное, что нам известно, – что ребята погибли. Но я вполне предполагаю, что это была казнь и, возможно, после этого была какая-то инсценировка, чтобы якобы оправдать действия российских военнослужащих", – добавил он.

Также уполномоченный ВР сообщил, что родственникам погибших еще не вернули тела подростков.

Напомним, в последние дни в сети и СМИ активно обсуждается убийство двух подростков из временно оккупированного Бердянска Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова. Псевдовласти утверждали, что они "напали на полицейских". Однако родные детей и координатор организации Медийной инициативы по правам человека Ольга Решетилова отметили, что факты не совпадают. По их мнению, захватчики инсценировали постановку для того, чтобы убить парней. Подробнее об убийстве несовершеннолетних читайте здесь.