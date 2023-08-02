Оккупанты свозят на захваченные территории студентов из РФ для распространения пропаганды

Российские захватчики свозят из России студентов и заставляют их принимать участие в пропагандистских мероприятиях, чтобы влиять на молодежь на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, оккупанты уделяют особое внимание "промывке мозгов" молодежи на захваченных территориях.

Рашисты создали "студенческие трудовые отряды", которые существуют преимущественно в пропагандистских видео и сформированы из россиян. Отряды "работают" в разрушенных самими оккупантами городах - Лисичанск, Мариуполь, Северодонецк.

Те же гастролеры из РФ проводят в захваченных городах семинары и "молодежные форумы", при поддержке "Росмолодежи" – оккупационной структуры, занимающейся децентрализацией "молодежных движений".

Как россияне пытаются вербовать молодежь и детей в оккупации

Ранее неоднократно сообщалось, что россияне вывозят украинских детей с оккупированных территорий. В частности, в июле стало известно, что российские захватчики вывезли в 80 старшеклассников с временно оккупированных территорий Луганской области в военную академию в Костроме, находящуюся на территории России. Там россияне зомбируют украинских детей агрессивной пропагандой, превращая в будущих солдат.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Украины россияне задерживают детей, чтобы давить на их родителей. Причиной задержаний является борьба с детьми, которые проявляют украинскую позицию, ведь молодежь на ВОТ постоянно посещает украинские интернет-ресурсы, в школах ведет споры с учителями по действиям РФ.

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