Перетворити на звалище: окупанти планують вивозити сміття з території РФ на ТОТ

Російський уряд придумав чергову корупційну схему розкрадання коштів на тимчасово окупованій території України. Москва планує витратити 1.3 млрд рублів на обладнання сміттєвих звалищ на ТОТ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що російський уряд опублікував постанову про субсидування закупівель та постачання спеціалізованої техніки.

Згідно з документом, Москва планує витратити 1.3 млрд рублів на обладнання сміттєвих звалищ на ТОТ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Фактично, окупанти хочуть перетворити тимчасово окуповані українські території на сміттєзвалище для російського сміття. Туди планують вивозити відходи з території РФ", - підкреслюють в ЦНС.

Там додають, що заявлені 1.3 млрд рублів нібито мають витратити на сміттєві контейнери та спецтехніку. Проте фактично будуть використовувати техніку та обладнання викрадену з українських комунальних підприємств на ТОТ. А кошти будуть відмиті через підставні компанії підконтрольні особисто главі уряду РФ Мішустіну.

"Росіян не турбує питання цивільного населення на ТОТ і куди буде вивезено сміття. Ключове – встигну розікрасти кошти до моменту деокупації наших територій", - зазначають у ЦНС.

Нагадаємо, окупанти започаткували дешеві іпотеки на тимчасово окупованих територіях, але росіяни не поспішають їхати до України.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники звозять з Росії студентів та змушують їх брати учать у пропагандистських заходах, щоб впливати на молодь на окупованих територіях.