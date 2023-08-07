Превратить в свалку: оккупанты планируют вывозить мусор с территории РФ на ВОТ

Российское правительство придумало очередную коррупционную схему хищения средств на временно оккупированной территории Украины. Москва планирует потратить 1.3 млрд рублей на оборудование мусорных свалок на ТОТ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что российское правительство опубликовало постановление о субсидировании закупок и поставках специализированной техники.

Согласно документу, Москва планирует потратить 1.3 млрд рублей на оборудование мусорных свалок на ТОТ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Фактически, оккупанты хотят превратить временно оккупированные украинские территории в свалку для российского мусора. Туда планируют вывозить отходы с территории РФ", - подчеркивают в ЦНС.

Там добавляют, что заявленные 1.3 млрд. рублей якобы должны потратить на мусорные контейнеры и спецтехнику. Однако фактически будут использовать технику и оборудование, похищенную с украинских коммунальных предприятий на ТОТ. А средства будут отмыты через подставные компании подконтрольных лично главе правительства РФ Мишустину.

"Россиян не беспокоит вопрос гражданского населения на ВТО и куда будет вывезен мусор. Ключевое – успеть разворовать средства к моменту деоккупации наших территорий", - отмечают в ЦНС.

Напомним, оккупанты анонсируют дешевые ипотеки на временно оккупированных территориях, но россияне не спешат ехать в Украину.

Ранее сообщалось, что российские захватчики свозят из России студентов и заставляют их принимать участие в пропагандистских мероприятиях, чтобы влиять на молодежь на оккупированных территориях.