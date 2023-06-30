Росіяни невдоволені результатом соціологічного дослідження щодо рівня підтримки на ТОТ

Росіяни провели закрите соціологічне дослідження, щоб дізнатись справжні погляди місцевого населення. Результати не вразили Москву, адже більша частина людей на ТОТ півдня України не підтримують окупацію регіону РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Близько 5% жителів ТОТ Херсонської та Запорізької областей мають проросійські погляди, проте близько 35% мають виключно проукраїнську позицію", - зауважують в ЦНС.

Там додають, що натомість 60% відмовились відповідати, що не дивно, враховуючи репресивні методи окупантів.

"Ще однією болючою темою для росіян є досі низькі темпи паспортизації. Через невиконання плану ворог вимушений відтермінувати введення нових правил ринку праці на ТОТ, згідно з якими українці без паспорта ворога будуть вважатись мігрантами й мають отримувати дозвіл на роботу", - повідомляють в ЦНС.

За даними українського підпілля, це все призвело до невдоволення Кремля роботою гауляйтерів регіонів, а саме Володимиром Сальдо і Євгеном Баліцкім.

Тому у Москві обговорюють нові кандидатури на ці посади.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України росіяни заблокували людям можливість обслуговуватися в медичних закладах, якщо вони не мають паспорта РФ.

Також окупаційні адміністрації повідомили батьків, що в разі відсутності в них російських паспортів їх діти не будуть допущені до навчання.