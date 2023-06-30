Россияне провели закрытое социологическое исследование, чтобы узнать подлинные взгляды местного населения. Результаты огорчили Москву, ведь большая часть людей на ВОТ юга Украины не поддерживают оккупацию региона РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Около 5% жителей ТОТ Херсонской и Запорожской областей имеют пророссийские взгляды, однако около 35% имеют исключительно проукраинскую позицию", - отмечают в ЦНС.

Там добавляют, что 60% отказались отвечать, что не удивительно, учитывая репрессивные методы оккупантов.

"Еще одной болезненной темой для россиян до сих пор являются низкие темпы паспортизации. Из-за невыполнения плана враг вынужден отсрочить введение новых правил рынка труда на ТОТ, согласно которым украинцы без паспорта врага будут считаться мигрантами и должны получать разрешение на работу", - сообщают в ЦНС.

По данным украинского подполья, это все привело к недовольству Кремля работой гауляйтеров регионов, а именно Владимиром Сальдо и Евгением Балицким.

Поэтому в Москве обсуждают новые кандидатуры на эти должности.

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины россияне заблокировали людям возможность обслуживаться в медицинских учреждениях, если у них нет паспорта РФ.

Также оккупационные администрации сообщили родителям, что в случае отсутствия у них российских паспортов их дети не будут допущены к обучению.