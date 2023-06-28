На оккупированных территориях возник дефицит рабочих и топлива – ЦНС

Из-за действий оккупантов на временно оккупированных территориях значительно обострился гуманитарный кризис.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Согласно сообщению на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей наблюдается серьезный дефицит топлива и продуктов. Особенно сложная ситуация в городах Мариуполь и Довжанске. В общем, гуманитарный кризис на этих территориях становится все более системным.

В результате незаконной мобилизации на оккупированных территориях возникла недостаточность рабочей силы. Чувствуется отсутствие шахтеров, металлургов, инженеров, строителей, слесарей, водителей, врачей и других специалистов.

В целом ситуация на временно оккупированных территориях Донбасса критическая. Цены непрерывно растут. Коммунальные услуги подорожали на 20%, топливо – на 20%. Цены на необходимые товары первой потребности за полгода выросли на 20-45%.

В захваченном Луганске мародерство официально превратилось в бизнес-проект. Из-за отсутствия работы и денег люди дешево сдают все, что только возможно: как свое, так и соседское.

Ранее ЦНС сообщал, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области обостряются гуманитарный кризис. В городе распространяется антисанитария из-за затопления подвалов домов нечистотами из канализации, что уже вызвало вспышку холеры.

Кроме того, уровень безработицы растет, а все, что осталось от предприятий – разграблено россиянами.