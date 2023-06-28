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На оккупированных территориях возник дефицит рабочих и топлива – ЦНС
Из-за действий оккупантов на временно оккупированных территориях значительно обострился гуманитарный кризис.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Согласно сообщению на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей наблюдается серьезный дефицит топлива и продуктов. Особенно сложная ситуация в городах Мариуполь и Довжанске. В общем, гуманитарный кризис на этих территориях становится все более системным.
В результате незаконной мобилизации на оккупированных территориях возникла недостаточность рабочей силы. Чувствуется отсутствие шахтеров, металлургов, инженеров, строителей, слесарей, водителей, врачей и других специалистов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В целом ситуация на временно оккупированных территориях Донбасса критическая. Цены непрерывно растут. Коммунальные услуги подорожали на 20%, топливо – на 20%. Цены на необходимые товары первой потребности за полгода выросли на 20-45%.
В захваченном Луганске мародерство официально превратилось в бизнес-проект. Из-за отсутствия работы и денег люди дешево сдают все, что только возможно: как свое, так и соседское.
Ранее ЦНС сообщал, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области обостряются гуманитарный кризис. В городе распространяется антисанитария из-за затопления подвалов домов нечистотами из канализации, что уже вызвало вспышку холеры.
Кроме того, уровень безработицы растет, а все, что осталось от предприятий – разграблено россиянами.