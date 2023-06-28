На окупованих територіях виник дефіцит робітників і палива - ЦНС

Через дії окупантів на тимчасово окупованих територіях значно загострилася гуманітарна криза.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Згідно з повідомленням, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей спостерігається серйозний дефіцит палива та продуктів. Особливо складна ситуація в містах Маріуполь та Довжанськ. Загалом, гуманітарна криза на цих територіях стає все більш системною.

Внаслідок незаконної мобілізації на окупованих територіях виникла недостатність робочої робочої сили. Відчувається відсутність шахтарів, металургів, інженерів, будівельників, слюсарів, водіїв, лікарів та інших фахівців.

Загалом ситуація на тимчасово окупованих територіях Донеччини є критичною. Ціни безперервно зростають. Комунальні послуги подорожчали на 20%, паливо - на 20%. Ціни на необхідні товари першої потреби за півроку зросли на 20-45%.

У захопленому Луганську мародерство офіційно перетворилося на бізнес-проект. Через відсутність роботи і грошей, люди задешево здають усе, що тільки можливо: як своє, так і сусідське.

Раніше ЦНС повідомляв, що в тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині загострюються гуманітарна криза. У місті поширюється антисанітарія через затоплення підвалів будинків нечистотами з каналізації, що вже викликало спалах холери.

Крім того, рівень безробіття зростає, а все, що залишилося від підприємств – розграбоване росіянами.