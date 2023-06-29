Без паспорта РФ люди на окупованих територіях не можуть отримати медичну допомогу

На тимчасово окупованих територіях України росіяни заблокували людям можливість обслуговуватися в медичних закладах, якщо вони не мають паспорта РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.



Зазначається, що перед тим, як отримати медичну допомогу в лікарнях на ТОТ, люди мають показати російський паспорт, або ж заявку на його отримання.

"Зокрема на ТОТ Херсонщини в населених пунктах Горностаївка, Каїри, Заводівка Херсонської області окупанти суворо заборонили надавати безоплатну медичну допомогу нашим людям", - підкреслили в ЦНС.

Крім того, в медичних закладах на ТОТ росіяни відкрили спеціальні відділення для оформлення паспортів.

"Лише після того, як людина подала заявку – вона отримає послуги. Така заявка може допомогти отримати медичні послуги або ж уникнути зайвих запитань від окупантів. Проте її завжди можна проігнорувати, забути про чергу або ж загубити і податися повторно", - зауважують в ЦНС.

Зауважимо, в тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині загострюються гуманітарна криза. У місті поширюється антисанітарія через затоплення підвалів будинків нечистотами з каналізації, що вже викликало спалах холери.

Зауважимо, смертність у тимчасово окупованому Маріуполі від природних причин перетнула позначку в 400 людей на тиждень. Цивільні елементарно не можуть отримати базову допомогу від медиків.

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