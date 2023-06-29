Без паспорта РФ люди на оккупированных территориях не могут получить медицинскую помощь

На временно оккупированных территориях Украины россияне заблокировали людям возможность обслуживаться в медицинских учреждениях, если у них нет паспорта РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



Отмечается, что перед тем, как получить медицинскую помощь в больницах на ТОТ, люди должны показать российский паспорт, или же заявку на его получение.

"В частности, на ТОТ Херсонщины в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Заводовка Херсонской области оккупанты строго запретили оказывать безвозмездную медицинскую помощь нашим людям", - подчеркнули в ЦНС.

Кроме того, в медицинских учреждениях на ТОТ россияне открыли специальные отделения для оформления паспортов.

"Только после того, как человек подал заявку – он получит услуги. Такая заявка может помочь получить медицинские услуги или же избежать лишних вопросов от оккупантов. Однако ее всегда можно проигнорировать, забыть или потерять и податься повторно", - отмечают в ЦНС.

Заметим, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области обостряется гуманитарный кризис. В городе распространяется антисанитария из-за затопления подвалов домов нечистотами из канализации, что уже вызвало вспышку холеры.

Заметим, что смертность во временно оккупированном Мариуполе от естественных причин пересекла отметку в 400 человек в неделю. Гражданские элементарно не могут получить базовую помощь от медиков.

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