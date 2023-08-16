Гауляйтери тимчасово окупованих територій представили Кремлю план грабунку регіону

Гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області Євген Балицький презентував своїм московським господарям “програму розвитку регіону”.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупанти заявляють, що в основі програми є “державно-приватне партнерство”.

"Проте по факту йдеться про захоплення українських підприємств, які росіяни”націоналізують” й потім віддають своїм підставним особам", - підкреслюють в ЦНС.

Далі відбувається грабунок підприємств й вивезення активів до РФ, якщо йдеться про промисловість.

"Якщо про ресурси чи фермерські господарства, то відбувається збагачення за рахунок української землі", - наголошують в ЦНС.

Нагадаємо, окупанти започаткували дешеві іпотеки на тимчасово окупованих територіях, але росіяни не поспішають їхати до України.

Репресії росіян проти місцевого населення на ТОТ

Росія продовжує проводити політику паспортизації тимчасово захоплених регіонів. Проте місцеве населення продовжує чинити спротив цьому, через що окупанти посилюють репресії.

На тимчасово окупованих територіях росіяни почали інвентаризацію гаражів й змушують їх власників отримувати паспорт РФ. Також загарбники погрожують старшокласникам не видати атестати, якщо ті не отримають російський паспорт.

Крім того, перед початком навчального року рашисти шукають дітей, батьки яких відмовились віддавати дитину до російських шкіл. У разі виявленя дітей, які не ходять до російських шкіл в окупації, їх батькам погрожують позбавленням батьківських прав.

Також російськи окупанти погрожують депортацією українським вчителям на окупованих територіях. Таким чином вони хочуть змусити їх погодитися на співпрацю з окупаційною владою.