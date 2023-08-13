Окупанти погрожують знести гаражі, якщо їх власники не отримують паспорт РФ

На тимчасово окупованих територіях росіяни почали інвентаризацію гаражів й змушують їх власників отримувати паспорт РФ. Також загарбники погрожують старшокласникам не видати атестати, якщо ті не отримають російський паспорт.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупанти продовжують політику примусової паспортизації мешканців захоплених територій.

Так, на ТОТ окупанти повідомили власникам гаражів, що ті мають переоформити право власності й надати червону макулатуру, в іншому випадку гаражі будуть знесені.

Також ворог планує знести ті гаражі, власники яких виїхали через окупацію рідного краю.

Крім того, за даними українського підпілля, окупанти погрожують учням шкіл від 14 років не видати атестати, якщо ті не отримають паспорт РФ.

"Саме в 14 років у РФ видають свою макулатуру дітям. Проте не всі діти пишуть заяву на отримання червоного паперу, який не дає жодних привілеїв в цивілізованому світі. Відтак ворог вдається до примусу", - підкреслюють в ЦНС.

Там додають, що паспортизація необхідна окупаційним адміністраціям аби уникнути проблем, адже у Москві не задоволені темпами насадження російського громадянства в регіонах. Відтак окупанти поспішають з видачею своєї макулатури.

Репресії росіян проти місцевого населення на ТОТ

Росія продовжує проводити політику паспортизації тимчасово захоплених регіонів. Проте місцеве населення продовжує чинити спротив цьому, через що окупанти посилюють репресії.

Крім того, перед початком навчального року рашисти шукають дітей, батьки яких відмовились віддавати дитину до російських шкіл. У разі виявленя дітей, які не ходять до російських шкіл в окупації, їх батькам погрожують позбавленням батьківських прав.

Також російськи окупанти погрожують депортацією українським вчителям на окупованих територіях. Таким чином вони хочуть змусити їх погодитися на співпрацю з окупаційною владою.