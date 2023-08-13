На временно оккупированных территориях россияне приступили к инвентаризации гаражей и заставляют их владельцев получать паспорт РФ. Также захватчики угрожают старшеклассникам не выдать аттестаты, если они не получат российский паспорт.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что оккупанты продолжают политику принудительной паспортизации жителей захваченных территорий.

Так, на ВОТ оккупанты сообщили владельцам гаражей, что те должны переоформить право собственности и предоставить красную макулатуру, в противном случае гаражи будут снесены.

Также враг планирует снести те гаражи, владельцы которых выехали из-за оккупации родного края.

Кроме того, по данным украинского подполья, оккупанты угрожают учащимся школ от 14 лет не выдать аттестаты, если те не получат паспорт РФ.

"Именно в 14 лет в РФ выдают свою макулатуру детям. Однако не все дети пишут заявление на получение красной бумаги, которая не дает никаких привилегий в цивилизованном мире. Следовательно, враг прибегает к принуждению", - подчеркивают в ЦНС.

Там добавляют, что паспортизация необходима оккупационным администрациям во избежание проблем, ведь в Москве не удовлетворены темпами насаждения российского гражданства в регионах. Следовательно, оккупанты спешат с выдачей своей макулатуры.

Репрессии россиян против местного населения на ВТО

Россия продолжает проводить политику паспортизации временно захваченных регионов. Однако местное население продолжает сопротивляться этому, из-за чего оккупанты усиливают репрессии.

Кроме того, перед началом учебного года рашисты ищут детей, родители которых отказались отдавать ребенка в российские школы. В случае обнаружения детей, не ходящих в русские школы в оккупации, их родителям угрожают лишением родительских прав.

Также российские оккупанты угрожают депортацией украинским учителям на оккупированных территориях. Таким образом, они хотят заставить их согласиться на сотрудничество с оккупационными властями.