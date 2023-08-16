Гауляйтеры временно оккупированных территорий представили Кремлю план грабежа региона

Гауляйтер временно оккупированных территорий Запорожской области Евгений Балицкий представил своим московским хозяевам "программу развития региона".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что оккупанты заявляют, что в основе программы есть "государственно-частное партнерство".

"Однако по факту речь идет о захвате украинских предприятий, которые россияне национализируют и затем отдают своим подставным лицам", - подчеркивают в ЦНС.

Далее идет грабеж предприятий и вывоз активов в РФ, если речь идет о промышленности.

"Если о ресурсах или фермерских хозяйствах, то происходит обогащение за счет украинской земли", - отмечают в ЦНС.

Напомним, оккупанты положили начало дешевым ипотекам на временно оккупированных территориях, но россияне не спешат ехать в Украину.

Репрессии россиян против местного населения на ВТО

Россия продолжает проводить политику паспортизации временно захваченных регионов. Однако местное население продолжает сопротивляться этому, из-за чего оккупанты усиливают репрессии.

На временно оккупированных территориях россияне начали инвентаризацию гаражей и заставляют их владельцев получать паспорт РФ. Также захватчики угрожают старшеклассникам не выдать аттестаты, если они не получат российский паспорт.

Кроме того, перед началом учебного года рашисты ищут детей, родители которых отказались отдавать ребенка в российские школы. В случае обнаружения детей, не ходящих в русские школы в оккупации, их родителям угрожают лишением родительских прав.

Также российские оккупанты угрожают депортацией украинским учителям на оккупированных территориях. Таким образом, они хотят заставить их согласиться на сотрудничество с оккупационными властями.