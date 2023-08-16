Їх мобілізували окупанти. На війні загинуло понад 20 тисяч жителів Горлівки

Окупаційна адміністрація тимчасово окупованої Горлівки (Донецька область) постійно мобілізує цивільне населення до лав російського війська. Внаслідок цього, у місті зросло соціальне напруження, адже від початку повномасштабного вторгнення вже загинуло понад 20 тис. мешканців міста, яких примусово мобілізували.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Щоб поповнити втрати, окупанти готуються до нової хвилі мобілізації на окупованих територіях. Вони формують списки чоловіків, а план з мобілізації був представлений гауляйтерам з Горлівки, інформують партизани.

Згідно з повідомленням, з місцевих мешканців загарбники формують передові загони і без належної підготовки кидають у бій в перших рядах.

"Росіянам вигідна смерть українців незалежно від сторони за яку вони воюють", - пишуть партизани.

Зазначається, що росіяни планують збільшити темпи мобілізації саме на окупованих українських територіях, аби не виводити своє населення з трансу пропаганди, не порушувати догми про "непереможну першу армію світу" і не втратити популярність війни.

При цьому завдання “СВО” не досягаються й постійно змінюються, а минулого року для досягнення ефемерних цілей було мобілізовано 300 тис. громадян Росії, що посилило соціальну напругу вже у самій РФ.

Зауважимо, що на окупованих територіях місцеві мешканці не бажають добровільно приєднуватися до армії окупантів. Через це росіяни намагаються арештувати якомога більше чоловіків.