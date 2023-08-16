Их мобилизовали оккупанты. На войне погибли более 20 тысяч жителей Горловки

Оккупационная администрация временно оккупированной Горловки (Донецкая область) постоянно мобилизует гражданское население в ряды российского войска. В результате возросло социальное напряжение, ведь с начала полномасштабного вторжения уже погибло более 20 тыс. жителей города, которых принудительно мобилизовали.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Чтобы восполнить потери, оккупанты готовятся к новой волне мобилизации на оккупированных территориях. Они формируют списки мужчин, а план по мобилизации был представлен гауляйтерам из Горловки, передают партизаны.

Согласно сообщению, из местных жителей захватчики формируют передовые отряды и без должной подготовки бросают в бой в первых рядах.

"Россиянам выгодна смерть украинцев независимо от стороны, за которую они воюют", - пишут партизаны.

Отмечается, что россияне планируют увеличить темпы мобилизации именно на оккупированных украинских территориях, чтобы не выводить свое население из транса пропаганды, не нарушать догмы о "непобедимой первой армии мира" и не потерять популярность войны.

При этом задачи СВО не достигаются и постоянно меняются, а в прошлом году для достижения эфемерных целей было мобилизовано 300 тыс. граждан России, что усилило социальное напряжение уже в самой РФ.

На оккупированных территориях местные жители не желают добровольно присоединяться к армии оккупантов. Поэтому россияне пытаются арестовать как можно больше мужчин.