В РФ хотят сделать постановку на "военный учет" обязательной на оккупированных территориях

Россияне продолжают готовиться к принудительной мобилизации жителей оккупированных территорий Украины. Захватчики хотят сделать постановку на "военный учет" обязательной.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что в настоящее время продолжается развертывание работы военнкоматов на Херсонщине и Запорожье.

В то же время россияне уже предупреждают мужское население о необходимости встать на учет в фейковые структуры.

"По предварительным данным, с 2024 года учет в военных коматах станет уже обязательным. После чего следующим этапом станет принудительная мобилизация, как это происходит уже на Востоке Украины и в Крыму", - подчеркивают в ЦНС.

Кроме того, население временно оккупированного Крыма все более недовольно принудительной мобилизацией в российские оккупационные войска.

"Оккупационная администрация Крыма провела закрытое социологическое исследование, которое показало крайне негативное отношение местных жителей к мобилизации в ряды российской армии. По результатам этого исследования оккупанты решили предложить мобилизованным больше льгот, на которые выделяются средства из местного бюджета. Однако увеличение финансовой мотивации все равно не может повлиять на настроения местных", - отмечают в ЦНС.

Заметим, что мобилизация населения оккупированных территорий является нарушением международного права и каждый, кто причастен к процессу, понесет ответственность.

Напомним, оккупационная администрация временно оккупированной Горловки (Донецкая область) постоянно мобилизует гражданское население в ряды российского войска. В результате этого в городе возросло социальное напряжение, ведь с начала полномасштабного вторжения уже погибло более 20 тысяч жителей, которых принудительно мобилизовали.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях местные жители не желают добровольно присоединяться к армии оккупантов. Поэтому россияне пытаются арестовать как можно больше мужчин.