Россияне собирают данные о несовершеннолетних, чтобы мобилизовать их в свое войско

На временно оккупированных территориях продолжается Херсонская область оккупанты продолжают подготовку к мобилизации местного населения для участия в войне против собственной страны.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Оккупанты создали фейковый "военкомат", который разработал мобилизационный план и начал издавать повестки офицерам запаса. Эти "военные" работают на основе данных, которые были собраны за время "выборов" и во время раздачи продуктовых наборов.

Партизаны сообщают, что на оккупированном Донбассе также было роздано 100 повесток во время так называемых "выборов". Кроме того, "военнослужащие" активно собирают информацию о лицах, родившихся в 2006 году, с целью мобилизации их в 2024 году.

"Заметим, что мобилизация жителей оккупированных территорий является грубым нарушением международного права и свидетельствует о намерении Москвы уничтожить украинцев", - добавили партизаны.

Кроме этого, руководитель Объединенного координационного прес-сцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сообщила, что на левобережье Херсонщины захватчики начать формировать отряды так называемой тер обороны. Россияне планируют в дальнейшем привлечь их в свою армию.

Напомним, ранее ЦНС сообщал, что на временно оккупированных территориях военным комиссариатам приказали ускорить взятие на учет призывников и военнообязанных местных жителей.

Учитывая, что на оккупированных территориях местные жители не желают добровольно присоединяться к армии россиян, они пытаются арестовать как можно больше мужчин.