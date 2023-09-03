Россияне ускоряют мобилизацию мужчин на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях военным комиссариатам приказали ускорить взятие на учет призывников из местных жителей.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что созданные оккупантами на ВОТ Луганщины военные комиссариаты получили указание ускорить постановку на так называемый военный учет "призывников" и "военнообязанных" среди жителей оккупированного региона.

"Вероятно, оккупанты намерены увеличить и ускорить темпы мобилизации. В частности, во время организованных Кремлем псевдовыборов на ВОТ планируется уточнить списки лиц, которые могут попасть под мобилизацию", - отмечают в ЦНС.

Там добавляют, что именно с этой целью оккупационные администрации разрешили использовать любой документ, удостоверяющий личность при регистрации на избирательных участках, в том числе украинские паспорта и водительские права.

В ЦНС призывали обходить образовавшиеся оккупантами "избирательные участки" и по возможности покинуть свое жилье на период осеннего обострения у врага, ведь выборы нужны Кремлю только как пропагандистская картинка, а их результаты определены заранее.

Ранее сообщалось, что оккупанты хотят сделать постановку на "военный учет" обязательной на ТОТ .

Заметим, что мобилизация населения оккупированных территорий является нарушением международного права и каждый, кто причастен к процессу, понесет ответственность.

Напомним, оккупационная администрация временно оккупированной Горловки (Донецкая область) постоянно мобилизует гражданское население в ряды российского войска. В результате в городе возросло социальное напряжение, ведь с начала полномасштабного вторжения уже погибли более 20 тысяч жителей, которых принудительно мобилизовали.

На оккупированных территориях местные жители не желают добровольно присоединяться к армии оккупантов. Поэтому россияне пытаются арестовать как можно больше мужчин.