На оккупированных территориях выдают воду дозировано только при наличии паспорта РФ

На оккупированных территориях Украины критически малы запасы пресной воды, поэтому россияне выдают воду дозировано и исключительно при наличии паспорта РФ.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Там напоминают, что согласно международному праву именно на оккупационные власти возлагается обязанность поддерживать жизнедеятельность захваченных регионов, но россияне игнорируют это требование.

"Сейчас уровень пресной воды в водохранилищах временно захваченных регионов востока критически мал. Поэтому высока вероятность срыва отопительного сезона 2023/2024. Не помогло даже долговременное строительство водовода с Дона", - отмечают в ЦНС.

Таким образом, жители Донецкой области продолжают получать воду дозировано.

Кроме того, при выдаче фиксировались случаи раздачи повесток, а также требование предоставить персональные данные в обмен на воду или выдача воды только при наличии паспорта РФ.

В ЦНС отмечают, что Россия приносит на временно захваченные земли свое главное культурное достояние – бедность. Так, на ВОТ закрылись большинство продуктовых магазинов, а работающие – предлагают продукты по существенно завышенным ценам.

"Таким образом, продовольственный и гуманитарный кризис в регионе усилились, пока гауляйтеры занимаются классическим популизмом", – констатируют в ЦНС.

Ситуация на ТОТ: что известно

Оккупанты положили начало дешевым ипотекам на временно оккупированных территориях , но россияне не спешат ехать в Украину.

Также недавно гауляйтер временно оккупированных территорий Запорожской области Евгений Балицкий представил своим московским хозяевам "программу развития региона". Речь идет о захвате украинских предприятий, которые россияне национализируют и затем отдают своим подставным лицам.

Тем временем гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях существенно обостряется. В населенных пунктах все больше недостаток питьевой воды, лекарств и товаров первой необходимости.

На временно оккупированных территориях Донецкой области возник дефицит рабочей силы из-за массовой мобилизации мужчин на фронт. А водители в Мариуполе объявили забастовку из-за того, что им не выплачивают зарплату в течение двух месяцев.

Ранее ЦНС писал, что россияне провели закрытое социологическое исследование, чтобы узнать подлинные взгляды местного населения. Результаты не поразили Москву, ведь большая часть людей на ВОТ юга Украины не поддерживают оккупацию региона РФ.

По данным украинского подполья, это все привело к недовольству Кремля работой гауляйтеров регионов, а именно Владимиром Сальдо и Евгением Балицким.