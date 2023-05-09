РФ будує водопровід, щоб зменшити нестачу води в окупованому Донецьку, - розвідка Британії

Росія, ймовірно, будує водогін, щоб зменшити нестачу води у Донецьку. Проте навряд це повністю компенсує скорочення доступу окупованих регіонів до води.

Про це повідомляє розвідка Великобританії.

Зазначається, що нестача води стала гострою проблемою для окупованого Донецька після вторгнення РФ до України у 2022 році.

Місцева адміністрація заявила, що запаси води у регіоні перебувають на небезпечно низькому рівні.

Канал Сіверський-Донець - Донбас, який забезпечує регіон водою, залишається значною мірою під контролем України, але російські війська ймовірно, намагалися взяти його під контроль, щоб зменшити нестачу води у Донецьку.

Канал Сіверський-Донець - Донбас проходить через місто Часів Яр, приблизно за 6 км на захід від Бахмута.

Інтенсивне використання Росією артилерії для спроби захоплення Бахмута і прилеглих територій завдало супутніх втрат каналу та іншій регіональній водній інфраструктурі. Це також підірвало зусилля Росії щодо поповнення нестачі води, спричиненої її вторгненням.

"Щоб компенсувати відсутність успіху у захопленні та утриманні каналу, Росія, ймовірно, будує водопровід, щоб зменшити нестачу води в Донецьку. Однак навряд чи це повністю компенсує скорочення доступу окупованих регіонів до води", - резюмують у розвідці Британії.

Зауважимо, ситуація на східному фронті напружена, росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння та проводять перегрупування військ. Ворог робить все можливе, щоб взяти Бахмут під контроль та продовжити наступ.