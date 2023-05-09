РФ строит водопровод, чтобы снизить нехватку воды в оккупированном Донецке, - разведка Британии

Россия, вероятно, строит водопровод, чтобы снизить нехватку воды в Донецке. Однако вряд ли это полностью компенсирует сокращение доступа оккупированных регионов к воде.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что нехватка воды стала острой проблемой для оккупированного Донецка после вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Местная администрация заявила, что запасы воды в регионе находятся на опасно низком уровне.

Канал Северский-Донец - Донбасс, обеспечивающий регион водой, остается в значительной степени под контролем Украины, но российские войска, вероятно, пытались взять его под контроль, чтобы уменьшить нехватку воды в Донецке.

Канал Северский-Донец - Донбасс проходит через город Часов Яр, примерно в 6 км к западу от Бахмута.

Интенсивное использование Россией артиллерии для попытки захвата Бахмута и прилегающих территорий нанесло сопутствующие потери каналу и другой региональной водной инфраструктуре. Это также подорвало усилия России по восполнению нехватки воды, вызванной ее вторжением.

"Чтобы компенсировать отсутствие успеха в захвате и удержании канала, Россия, вероятно, строит водопровод, чтобы снизить нехватку воды в Донецке. Однако вряд ли это полностью компенсирует сокращение доступа оккупированных регионов к воде", - резюмируют в разведке Британии.

Заметим, ситуация на восточном фронте напряжена, россияне увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения и проводят перегруппировку войск. Враг делает все возможное, чтобы взять Бахмут под контроль и продолжить наступление.