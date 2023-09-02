На окупованих територіях видають воду дозовано тільки за наявності паспорта РФ

На окупованих територіях України критично малі запаси прісної води, тому росіяни видають воду дозовано і виключно за наявності паспорта РФ.

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Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Там нагадують, що згідно з міжнародним правом саме на окупаційну владу покладається обов’язок підтримувати життєдіяльність захоплених регіонів, але загарбника ігнорують цю вимогу.

"Наразі рівень прісної води у водосховищах тимчасово захоплених регіонів сходу критично малий. Через це висока ймовірність зриву опалювального сезону 2023/2024. Не допомогло навіть довготривале будівництво водоводу з Дону", - зауважують в ЦНС.

Таким чином мешканці Донецької області продовжують отримувати воду дозовано.

Крім того, під час видачі фіксувались випадки роздачі повісток, а також вимога надати персональні дані в обмін на воду, чи видача води лише при наявності паспорта ворога.

В ЦНС зауважують, що Росія приносить на тимчасово захоплені землі своє головне культурне надбання – бідність. Так, на ТОТ позакривались більшість продуктових магазинів, а ті що працюють – пропонують продукти за суттєво вище цінами.

"Таким чином, продовольча та гуманітарна криза в регіоні посилились, поки гауляйтери займаються класичним популізмом", - констатують в ЦНС.

Ситуація на ТОТ: що відомо

Окупанти започаткували дешеві іпотеки на тимчасово окупованих територіях, але росіяни не поспішають їхати до України.

Також нещодавно гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області Євген Балицький презентував своїм московським господарям “програму розвитку регіону”. Йдеться про захоплення українських підприємств, які росіяни”націоналізують” й потім віддають своїм підставним особам.

Тим часом гуманітарна криза на тимчасово окупованих територіях суттєво загострюється. У населених пунктах все більша нестача питної води, ліків та товарів першої необхідності.

На тимчасово окупованих територіях Донецької області виник дефіцит робочої сили через масову мобілізацію чоловіків на фронт. А водії в Маріуполі оголосили страйк через те, що їм не виплачують зарплату впродовж двох місяців.

Раніше ЦНС писав, що росіяни провели закрите соціологічне дослідження, щоб дізнатись справжні погляди місцевого населення. Результати не вразили Москву, адже більша частина людей на ТОТ півдня України не підтримують окупацію регіону РФ.

За даними українського підпілля, це все призвело до невдоволення Кремля роботою гауляйтерів регіонів, а саме Володимиром Сальдо і Євгеном Балицьким.