Росіяни прискорюють мобілізацію чоловіків на ТОТ

На тимчасово окупованих територіях військовим комісаріатам наказали пришвидшити взяття на облік призовників та військовозобов’язаних місцевих жителів.

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Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що створені окупантами на ТОТ Луганщини військові комісаріати отримали вказівку пришвидшити заходи постановки на так званий військовий облік “призовників” та “військовозобов’язаних” з поміж жителів окупованого регіону.

"Ймовірно, окупанти мають намір збільшити та прискорити темпи мобілізації. Зокрема під час організованих кремлем псевдовиборів на ВОТ планується уточнити списки осіб, що можуть потрапити під мобілізацію", - зауважують в ЦНС.

Там додають, що саме з цією метою окупаційні адміністрації дозволили використовувати будь-який документ, що посвідчує особу при реєстрації на “виборчих дільницях” в тому числі українські паспорти та посвідчення водія.

У ЦНС закликали оминати утворені окупантами “виборчі дільниці”, й за можливості залишити своє помешкання на період осіннього загострення у ворога, адже вибори потрібні Кремлю лише як пропагандистська картинка, а їх результати визначені заздалегідь.

Раніше повідомлялося, що окупанти хочуть зробити постановку на "військовий облік" обов'язковою на ТОТ.

Зауважимо, що мобілізація населення окупованих територій є порушенням міжнародного права й кожен дотичний до процесу понесе відповідальність.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація тимчасово окупованої Горлівки (Донецька область) постійно мобілізує цивільне населення до лав російського війська. Внаслідок цього, у місті зросло соціальне напруження, адже від початку повномасштабного вторгнення вже загинуло понад 20 тисяч мешканців, яких примусово мобілізували.

На окупованих територіях місцеві мешканці не бажають добровільно приєднуватися до армії окупантів. Через це росіяни намагаються арештувати якомога більше чоловіків.