В Мелитополе оккупанты набирают подростков в "медиашколу": учат распространять пропаганду

Российские захватчики пытаются привлечь подростков во временно оккупированном Мелитополе в свою “медиашколу”, где их учат распространять пропаганду против Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что россияне активно набирают подростков в медиашколу в Мелитополе, чтобы создать местных пропагандистов.

"Враг активно создает псевдоместовые медиа на временно захваченных территориях, но все они преимущественно укомплектованы из заезжих гастролеров. То есть, вся эта "местность" бутафорная, как все, что есть в РФ", - подчеркивают в ЦНС.

Там добавляют, чтобы исправить ситуацию, россияне уже сейчас обучают детей основам работы в медиа. оккупанты используют стремление детей к знаменитости и активно призывают их к сотрудничеству.

Центр национального сопротивления напоминает, что работа на вражескую пропаганду является преступлением, и призывает родителей не допускать участия детей в таких проектах.

Заметим, что Кремль усиливает пропаганду на оккупированных территориях. Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК) открыла франшизу и начала вещание во временно оккупированном Донецке для того, чтобы установить контроль над информационным пространством и навязать жителям Донбасса свой взгляд на войну.

Напомним, россияне готовятся привлечь иностранных агентов влияния для оправдания незаконного вторжения в Украину. Для этого захватчики планируют провести "Международный фестиваль молодежи" на временно оккупированной территории Украины.