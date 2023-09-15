У Мелітополі окупанти набирають підлітків у "медіашколу": вчать розповсюджувати пропаганду

Російські загарбники намагаються залучити підлітків у тимчасово окупованому Мелітополі до своєї "медіашколи", де їх вчать розповсюджувати пропаганду проти України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що росіяни активно набирають підлітків у “медіашколу” у Мелітополі, аби створити місцевих пропагандистів.

"Ворог активно створює псевдомісцеві медіа на тимчасово захоплених територіях, але всі вони переважно укомплектовані з заїжджих гастролерів. Тобто, вся ця “місцевість” бутафорна, як все що є у РФ", - підкреслюють в ЦНС.

Там додають, що аби виправити ситуацію, росіяни вже зараз навчають дітей основам роботи в медіа. Окупанти використовують прагнення дітей до знаменитості й активно закликають їх до співпраці.

Центр національного спротиву нагадує, що робота на ворожу пропаганду є злочином, та закликає батьків не допускати участі дітей в таких ворожих проєктах.

Зауважимо, Кремль посилює пропаганду на окупованих територіях. Так, Всеросійська державна телерадіокомпанія (ВГТРК) відкрила франшизу та почала мовлення у тимчасово окупованому Донецьку для того, щоб встановити контроль над інформаційним простором та нав'язати жителям Донбасу свій погляд на війну.

Нагадаємо, росіяни готуються залучити іноземних агентів впливу для виправдання незаконного вторгнення в Україну. Для цього загарбники планують провести “Міжнародний фестиваль молоді” на тимчасово окупованій території України.