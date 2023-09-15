Росіяни збирають дані про неповнолітніх, щоб мобілізувати їх до свого війська

На тимчасово окупованих територіях триває Херсонської області окупанти продовжують підготовку до мобілізації місцевого населення для участі у війні проти власної країни.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти створили фейковий "військкомат" який розробив мобілізаційний план і почав видавати повістки офіцерам запасу. Ці "військкомати" працюють на основі даних, які були зібрані за час "виборів" і під час роздачі продуктових наборів.

Партизани повідомляють, що на окупованій Донеччині також було роздано 100 повісток під час так званих "виборів." Крім того, "військкомати" активно збирають інформацію про осіб, які народилися у 2006 році, з метою мобілізації їх у 2024 році.

"Зауважимо, що мобілізація мешканців окупованих територій є грубим порушенням міжнародного права й свідчить про намір Москви знищити українців", - додали партизани.

Окрім цього, керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” повідомила, що на лівобережжі Херсонщини загарбники почати формувати загони так званої тер оборони. Росіяни планують в подальшому залучити їх до своєї армії.

Нагадаємо, раніше ЦНС повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях військовим комісаріатам наказали пришвидшити взяття на облік призовників та військовозобов’язаних місцевих жителів.

Зважаючи на те, що на окупованих територіях місцеві мешканці не бажають добровільно приєднуватися до армії росіян, вони намагаються арештувати якомога більше чоловіків.