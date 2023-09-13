Путін боїться реакції росіян на нову хвилю мобілізації, - ISW

У Кремлі ще не прийняли рішення щодо оголошення в РФ нової хвилі мобілізації, оскільки російська влада стурбована можливими негативними реакціями у суспільстві.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські ЗМІ повідомляли про серйозну підготовку окремих чиновників до можливої другої хвилі мобілізації.

Кремль планує мобілізувати від 170 000 до 175 000 резервістів, а також перенести дату осіннього призову з 1 жовтня на 1 листопада. Таким чином у РФ планують врахувати процеси мобілізації в резерв, одночасно проводячи "контрактну мобілізацію" для набору додаткових 130 000 військовослужбовців на службу з використанням примусових заходів.

Деякі чиновники також пропонують посилити мобілізаційні заходи в запас, наприклад, заборонити певним особам отримати відстрочку від мобілізації.

Але в адміністрації російського диктатора Володимира Путіна бояться можливої негативної реакції суспільства на подібні заходи.

"Ці плани, пропозиції та розбіжності не є новими і не свідчать про те, що президент Росії Володимир Путін остаточно вирішив провести другу хвилю мобілізації резерву найближчим часом", - підкреслюють в ISW.

Так, на запитання про можливу другу хвилю мобілізації резервів на Східному економічному форумі 12 вересня, Путін наголосив на швидкості набору російських контрактників

"Відповідь глави Кремля не обов'язково сприяє інформаційній підготовці російського суспільства до примусової мобілізації. Натомість вона може свідчити про "його прихильність" до практики триваючої "прихованої мобілізації", оскільки будь-яка нова хвиля мобілізації резервів залежить від рішення самого Путіна", - зауважують аналітики ISW.

Нагадаємо, раніше у розвідці Британії заявили, що перед президентськими виборами 2024 року нової хвилі мобілізації у країні-агресорі РФ, швидше за все, не буде.

Наразі РФ вербує на війну з Україною жителів найбідніших регіонів, обіцяючи їм високі зарплати. Однак навіть це не допомагає набрати необхідну кількість добровольців.

Мобілізація в РФ і на окупованих територіях

У вересні 2022 року Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію. Тоді офіційно планували призвати 300 тисяч резервістів.

Наразі в РФ не припиняється прихована мобілізація.

Як повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов, в Росії розглядають можливість додаткового призову ще 450 000 осіб до своїх окупаційних військ.

Від початку 2023 року Міноборони країни-агресорки активізувало схему вербування російських ув'язнених для участі у бойових діях в Україні, щоб збільшити чисельність угрупувань.

Навесні британська розвідка інформувала, що російська влада націлилася на вербування мігрантів із Центральної Азії, які працюють у РФ, задля відтермінування нової відкритої мобілізації.

Крім того, за даними української розвідки, загарбники від початку 2022 року примусово мобілізували до своєї армії від 55 тис. до 60 тис. чоловіків на окупованих територіях України.

Окупаційна адміністрація Горлівки (Донецька область) постійно мобілізує цивільне населення до лав російського війська. Внаслідок цього, у місті зросло соціальне напруження, адже від початку повномасштабного вторгнення вже загинуло понад 20 тисяч мешканців, яких примусово мобілізували.

Як повідомили у Центрі національного спротиву, росіяни продовжують готуватися до примусової мобілізації мешканців окупованих територій України. Загарбники хочуть зробити постановку на "військовий облік" обов'язковою.