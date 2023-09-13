Путин боится реакции россиян на новую волну мобилизации - ISW

В Кремле еще не приняли решение об объявлении в РФ новой волны мобилизации, поскольку российские власти озабочены возможными негативными реакциями в обществе.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские СМИ сообщали о серьезной подготовке отдельных чиновников к возможной второй волне мобилизации.

Кремль планирует мобилизовать от 170000 до 175000 резервистов, а также перенести дату осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября. Таким образом, в РФ планируют учесть процессы мобилизации в резерв, одновременно проводя "контрактную мобилизацию" для набора дополнительных 130 000 военнослужащих на службу с использованием принудительных мер.

Некоторые чиновники также предлагают усилить мобилизационные меры, например, запретить определенным лицам получить отсрочку от мобилизации.

Но в администрации российского диктатора Владимира Путина боятся возможной негативной реакции общества на подобные меры.

"Эти планы, предложения и разногласия не являются новыми и не свидетельствуют о том, что президент России Владимир Путин окончательно решил провести вторую волну мобилизации резерва в ближайшее время", - подчеркивают в ISW.

Так, отвечая на вопрос о возможной второй волне мобилизации резервов на Восточном экономическом форуме 12 сентября, Путин отметил скорость набора российских контрактников

"Ответ главы Кремля не обязательно способствует информационной подготовке российского общества к принудительной мобилизации. В то же время он может свидетельствовать об "его приверженности" практике продолжающейся "скрытой мобилизации", поскольку любая новая волна мобилизации резервов зависит от решения самого Путина", - отмечают аналитики ISW.

Напомним, ранее в разведке Британии заявили, что перед президентскими выборами 2024 года новой волны мобилизации в стране-агрессоре РФ, скорее всего, не будет.

В настоящее время РФ вербует на войну с Украиной жителей беднейших регионов, обещая им высокие зарплаты. Однако даже это не помогает набрать необходимое количество добровольцев.

Мобилизация в РФ и на оккупированных территориях

В сентябре 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Тогда официально планировалось призвать 300 тысяч резервистов.

Сейчас в РФ не прекращается скрытая мобилизация.

Как сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов, в России рассматривают возможность дополнительного призыва еще 450 000 человек в свои оккупационные войска.

С начала 2023 года Минобороны страны-агрессорки активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине, чтобы увеличить численность группировок.

Весной британская разведка информировала, что российские власти нацелились на вербовку мигрантов из Центральной Азии, работающих в РФ, для отсрочки новой открытой мобилизации.

Кроме того, по данным украинской разведки, захватчики с начала 2022 года принудительно мобилизовали в свою армию от 55 тыс. до 60 тыс. мужчин на оккупированных территориях Украины.

Оккупационная администрация Горловки (Донецкая область) постоянно мобилизует гражданское население в ряды российского войска. В результате возросло социальное напряжение, ведь с начала полномасштабного вторжения уже погибло более 20 тысяч жителей, которых принудительно мобилизовали.

Как сообщили в Центре национального сопротивления, россияне продолжают готовиться к принудительной мобилизации жителей оккупированных территорий Украины. Захватчики хотят сделать постановку на "военный учет" обязательной.