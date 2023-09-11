Британська розвідка спрогнозувала, чи наважиться Путін на нову хвилю мобілізації в РФ

Перед президентськими виборами 2024 року нової хвилі мобілізації у країні-агресорі РФ, швидше за все, не буде. Призов чоловіків до лав загарбницької армії продовжує негативно впливати на промисловість та економіку. Особлива нестача працівників спостерігається в галузі ІТ-технологій.

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Про це повідомляє розвідка Великобританії.

Там нагадують, що 4 вересня 2023 року російський диктатор Володимир Путін підписав указ про збільшення віку звільнення від призову до армії для ІТ-фахівців із 27 до 30 років.

За даними аналітиків, це свідчить про те, що мобілізація та призов на військову службу в Росії погіршили брак робочої сили, не пов’язаної з обороною.

Зазначається, що за даними Інституту економічної політики імені Єгора Гайдара, у липні 2023 року нестача працівників у промисловості Росії досягла нового максимуму в 42%. Це на 7% вище, ніж спостерігалося у квітні 2023 року.

Натомість в ІТ-секторі Росія вжила заходів для збереження робочої сили.

"Ймовірно, це підкреслює особливо гостру нестачу в секторі після того, як близько 100 тисяч ІТ-працівників покинули Росію у 2022 році. Така кількість дорівнює 10% робочої сили ІТ-сектору", - припускають у розвідці.

Там додають, що напередодні виборів президента Росії, запланованих на березень 2024 року, російська влада, ймовірно, намагатиметься уникнути подальших непопулярних мобілізацій.

Також у британській розвідці наголошують, що росіяни мають намір до кінця 2023 року набрати 420 тис. військовослужбовців за контрактом. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що наразі набрано 280 тис. військовослужбовців. Проте розвідка Британії зазначає, що ці цифри неможливо перевірити незалежно.

Зауважимо, Кремль намагається відстрочити загальну мобілізацію в РФ перед президентськими виборами, тому на війну проти України наразі активно вербують іноземців.

Нагадаємо, раніше у розвідці Британії повідомляли, що країна-агресор РФ вербує на війну з Україною жителів найбідніших регіонів, обіцяючи їм високі зарплати. Однак навіть це не допомагає набрати необхідну кількість добровольців.