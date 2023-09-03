РФ активно вербує на війну мігрантів: хоче уникнути мобілізації перед виборами, - розвідка Британії

Кремль намагається відстрочити загальну мобілізацію в РФ перед президентськими виборами, тому на війну проти України наразі активно вербують іноземців.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що наприкінці червня у Вірменії та Казахстані були помічені онлайн-оголошення про службу в армії РФ.

Іноземцям пропонують 495 000 рублів (5140 доларів) виплат та зарплату від 190 000 рублів (1973 доларів).

Також у Костанайській області на півночі Казахстану проводилося вербування етнічних росіян. Крім того, Росія з травня 2023 року вербує мігрантів з країн Центральної Азії, обіцяючи прискорене громадянство та зарплати до 4160 доларів.

За даними британської розвідки, в мігрантів-будівельників з Узбекистану, які приїхали на заробіток у зруйнований росіянами Маріуполь, конфіскували паспорти, тому вони були змушені приєднатися до лав окупаційної російської армії.

Відомо, що у Росії перебуває щонайменше 6 млн мігрантів з Середньої Азії, яких у Кремлі розглядають у якості "гарматного м’яса" для наступальних і оборонних операцій.

"Росія, ймовірно, хоче уникнути подальших непопулярних заходів внутрішньої мобілізації напередодні президентських виборів 2024 року. Експлуатація іноземних громадян дозволяє Кремлю залучати додатковий ресурс для своїх військових дій в умовах зростаючих втрат", - констатують у розвідці.

Нагадаємо, раніше у розвідці Британії повідомляли, що країна-агресор РФ вербує на війну з Україною жителів найбідніших регіонів, обіцяючи їм високі зарплати. Однак навіть це не допомагає набрати необхідну кількість добровольців.

Також розвідка Британії констатувала, що без нової хвилі мобілізації РФ не зможе поповнити свою армію.

Мобілізація в РФ і на окупованих територіях

У вересні 2022 року Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію. Тоді офіційно планували призвати 300 тисяч резервістів.

Наразі в РФ не припиняється прихована мобілізація.

Як повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов, в Росії розглядають можливість додаткового призову ще 450 000 осіб до своїх окупаційних військ.

Від початку 2023 року Міноборони країни-агресорки активізувало схему вербування російських ув'язнених для участі у бойових діях в Україні, щоб збільшити чисельність угрупувань.

Навесні британська розвідка інформувала, що російська влада націлилася на вербування мігрантів із Центральної Азії, які працюють у РФ, задля відтермінування нової відкритої мобілізації.

Крім того, за даними української розвідки, загарбники від початку 2022 року примусово мобілізували до своєї армії від 55 тис. до 60 тис. чоловіків на окупованих територіях України.

Окупаційна адміністрація Горлівки (Донецька область) постійно мобілізує цивільне населення до лав російського війська. Внаслідок цього, у місті зросло соціальне напруження, адже від початку повномасштабного вторгнення вже загинуло понад 20 тисяч мешканців, яких примусово мобілізували.

Як повідомили у Центрі національного спротиву, росіяни продовжують готуватися до примусової мобілізації мешканців окупованих територій України. Загарбники хочуть зробити постановку на "військовий облік" обов'язковою.