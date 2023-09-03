РФ активно вербует на войну мигрантов: хочет избежать мобилизации перед выборами, - разведка Британии

Кремль пытается отсрочить всеобщую мобилизацию в РФ перед президентскими выборами, поэтому на войну против Украины активно вербуют иностранцев.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что в конце июня в Армении и Казахстане было замечено онлайн-объявление о службе в армии РФ.

Иностранцам предлагают 495 000 рублей (5140 долларов) выплат и зарплату от 190 000 рублей (1973 долларов).

Также в Костанайской области на севере Казахстана производилась вербовка этнических россиян. Кроме того, Россия с мая 2023 вербует мигрантов из стран Центральной Азии, обещая ускоренное гражданство и зарплаты до 4160 долларов.

По данным британской разведки, у прибывших на заработок в разрушенный россиянами Мариуполь мигрантов-строителей из Узбекистана конфисковали паспорта, поэтому они были вынуждены присоединиться к рядам оккупационной российской армии.

Известно, что в России находятся не менее 6 млн мигрантов из Средней Азии, которых в Кремле рассматривают в качестве "пушечного мяса" для наступательных и оборонительных операций.

"Россия, вероятно, хочет избежать дальнейших непопулярных мер внутренней мобилизации в преддверии президентских выборов 2024 года. Эксплуатация иностранных граждан позволяет Кремлю привлекать дополнительный ресурс для своих военных действий в условиях возрастающих потерь", - констатируют в разведке.

Напомним, ранее в разведке Британии сообщали, что страна-агрессор РФ вербует на войну с Украиной жителей беднейших регионов, обещая им высокие зарплаты. Однако даже это не помогает набрать необходимое количество добровольцев.

Также разведка Британии констатировала, что без новой волны мобилизации РФ не сможет пополнить свою армию.

Мобилизация в РФ и на оккупированных территориях

В сентябре 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Тогда официально планировалось призвать 300 тысяч резервистов.

Сейчас в РФ не прекращается скрытая мобилизация.

Как сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов, в России рассматривают возможность дополнительного призыва еще 450 000 человек в свои оккупационные войска.

С начала 2023 года Минобороны страны-агрессорки активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине, чтобы увеличить численность группировок.

Весной британская разведка информировала, что российские власти нацелились на вербовку мигрантов из Центральной Азии, работающих в РФ, для отсрочки новой открытой мобилизации.

Кроме того, по данным украинской разведки, захватчики с начала 2022 года принудительно мобилизовали в свою армию от 55 тыс. до 60 тыс. мужчин на оккупированных территориях Украины.

Оккупационная администрация Горловки (Донецкая область) постоянно мобилизует гражданское население в ряды российского войска. В результате возросло социальное напряжение, ведь с начала полномасштабного вторжения уже погибло более 20 тысяч жителей, которых принудительно мобилизовали.

Как сообщили в Центре национального сопротивления, россияне продолжают готовиться к принудительной мобилизации жителей оккупированных территорий Украины. Захватчики хотят сделать постановку на "военный учет" обязательной.