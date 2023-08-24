"Желающих не так много". Данилов рассказал о попытках РФ завербовать наемников из стран Центральной Азии

Россия пытается вербовать наемников на войну против Украины среди представителей стран Центральной Азии, но желающих не так много. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Он отметил, что в РФ не прекращается мобилизация, она проводится скрыто.

"Сегодня (россияне, – ред.) пытаются к этим вещам приобщать представителей других стран, стран Центральной Азии, но желающих воевать на стороне России не так много", – сказал Данилов.

Мобилизация в РФ и на оккупированных территориях

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Тогда официально планировалось призвать 300 тысяч резервистов.

С начала 2023 года Минобороны страны-агрессора активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине, чтобы увеличить численность группировок.

Весной британская разведка информировала, что российские власти нацелились на вербовку мигрантов из Центральной Азии, работающих в РФ, для отсрочки новой открытой мобилизации.

Кроме того, по данным украинской разведки, захватчики с начала 2022 г. принудительно мобилизовали в свою армию от 55 тыс. до 60 тыс. мужчин на оккупированных территориях Украины.