У розвідці Британії розповіли, як в РФ вербують чоловіків на війну

Країна-агресор РФ вербує на війну з Україною жителів найбідніших регіонів, обіцяючи їм високі зарплати. Однак навіть це не допомагає набрати необхідну кількість добровольців.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що після вторгнення в Україну військова служба у збройних силах Росії стала дедалі прибутковішою.

Зокрема, 4 лютого 2022 року російський диктатор Володимир Путін зазначив, що лейтенант отримує 81,2 тисяч рублів на місяць. У жовтні 2022 року він заявив, що навіть мобілізовані рядові отримуватимуть 195 тисяч рублів на місяць.

За даними британської розвідки, багато молодших чинів, які несуть службу в Україні, зараз отримують понад 200 тисяч рублів на місяць. Це більш ніж у 2,7 раза перевищує середню зарплату в Росії, яка тримається на рівні 72,9 тисяч рублів.

"Цілком ймовірно, що зарплата і додаткові пільги стануть сильним стимулом для людей, особливо з бідних регіонів Росії. Однак Росія, як і раніше, навряд чи досягне поставленої мети щодо набору добровольців до лав своєї окупаційної армії", – підкреслюють у розвідці Британії.

Як раніше повідомляла розвідка Британії, без нової хвилі мобілізації РФ не зможе поповнити свою армію.

Мобілізація в РФ і на окупованих територіях

У вересні 2022 року Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію. Тоді офіційно планували призвати 300 тисяч резервістів.

Наразі в РФ не припиняється прихована мобілізація.

Як повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов, в Росії розглядають можливість додаткового призову ще 450 000 осіб до своїх окупаційних військ.

Від початку 2023 року Міноборони країни-агресорки активізувало схему вербування російських ув'язнених для участі у бойових діях в Україні, щоб збільшити чисельність угрупувань.

Навесні британська розвідка інформувала, що російська влада націлилася на вербування мігрантів із Центральної Азії, які працюють у РФ, задля відтермінування нової відкритої мобілізації.

Крім того, за даними української розвідки, загарбники від початку 2022 року примусово мобілізували до своєї армії від 55 тис. до 60 тис. чоловіків на окупованих територіях України.

Окупаційна адміністрація Горлівки (Донецька область) постійно мобілізує цивільне населення до лав російського війська. Внаслідок цього, у місті зросло соціальне напруження, адже від початку повномасштабного вторгнення вже загинуло понад 20 тисяч мешканців, яких примусово мобілізували.

Як повідомили у Центрі національного спротиву, росіяни продовжують готуватися до примусової мобілізації мешканців окупованих територій України. Загарбники хочуть зробити постановку на "військовий облік" обов'язковою.