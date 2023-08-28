Розвідка Британії пояснила, чому РФ скасувала найбільші військові навчання

Країна-агресор РФ скасувала заплановані спільні стратегічні навчання "Захід-23" – великий щорічний захід, який мав стати кульмінацією року військової підготовки. Навчання мали відбутися у вересні 2023 року.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що з 2010 року у Росії діє чотирирічний цикл ротації навчань "Захід-23" по всій країні.

"Але з 2021 року Росія проводила військові навчання на заході Росії щонайменше раз на два роки, оскільки пріоритетом РФ стала протидія тому, що вона сприймає як загрозу безпеці з боку НАТО", - зауважують у розвідці.

Там додають, що у 2021 році проводилися найбільші російські навчання з радянських часів.

Як підкреслюють у розвідці Британії, неефективність армії РФ на фронті в Україні показала, що навчання "Захід" "мали обмежену цінність для навчання і здебільшого проводилися для показухи".

"Росія, ймовірно, скасувала "Захід-23", тому що має в наявності надто мало військ та техніки. Крім того, існує реальна ймовірність того, що російське керівництво також чутливе до внутрішньої критики, пов'язаної із проведенням навчань "Захід" під час війни", – наголошують у розвідці Британії.

Зауважимо, на окупованому півдні України країна-агресор РФ створює ще одне нове військове формування - 18-ту загальновійськову армію. Вона складатиметься переважно з мобілізованого персоналу і зосередиться на оборонних операціях.

Також армія країни-агресора РФ передислокували підрозділи повітряно-десантних сил з Херсонської в Запорізьку область. Це може значно ослабити оборону Росії на лівому березі Дніпра на півдні України.