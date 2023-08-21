У розвідці Британії повідомили, як РФ планує посилити оборону на окупованому півдні України

На окупованому півдні України країна-агресор РФ створює ще одне нове військове формування - 18-ту загальновійськову армію. Вона складатиметься переважно з мобілізованого персоналу і зосередиться на оборонних операціях.

Про це повідомляє розвідка Великобританії.

Зазначається, що нове військове формування, ймовірно, буде об'єднанням та посиленням інших частин, що діють нині у Херсонській області, включаючи 22-й армійський корпус, який зазвичай формує російський гарнізон в окупованому Криму.

За даними британської розвідки, нова армія складатиметься переважно з мобілізованого персоналу і зосередиться на оборонних операціях на півдні України.

"Росія, ймовірно, прагне звільнити більш досвідчені підрозділи для ведення бойових дій на ключових напрямках, про що свідчить нещодавня передислокація повітряно-десантних військ з Херсона до Оріхівського сектору, де йдуть запеклі бої", - підкреслюють у розвідці Британії.

Раніше у британській розвідці повідомляли, що армія країни-агресора РФ передислокували підрозділи повітряно-десантних сил з Херсонської в Запорізьку область. Це може значно ослабити оборону Росії на лівому березі Дніпра на півдні України.

Намагання ЗСУ закріпитися на лівому березі Дніпра Херсонської області змушує російське командування задуматись про перекидання туди підкріплення з пріоритетних напрямків на східному напрямку фронту.