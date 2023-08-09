Британська розвідка про атаки на російські кораблі: Україна знайшла слабку ланку РФ у Чорному морі

Роль морських дронів стає дедалі важливішою у війні Росії та України. Їх використовують проти найслабших точок у російській логістиці морським шляхом.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Аналітики нагадали, що 4 серпня російський торговельний танкер Sig був атакований і виведений з ладу поблизу Керченської протоки, ймовірно, морським дроном.

Як зазначається, це сталося через день після аналогічної атаки на десантний корабель "Оленегорский горняк" і через два дні після зірваної атаки на російські патрульні катери, коли вони, ймовірно, супроводжували російське судно Sparta IV.

За інформацією розвідки, незважаючи на те, що SIG та Sparta IV ходять під цивільними прапорами, вони вже давно мають контракти на перевезення палива та військових вантажів між РФ та Сирією.

З 28 лютого 2022 року російські військові кораблі не можуть пройти через Босфор, внаслідок чого російські збройні сили в Сирії та Середземному морі сильно залежать від SIG, Sparta IV та декількох інших цивільних судів.

"Ці атаки показують, що операції з морськими дронами стають все більш важливим компонентом сучасної морської війни та можуть бути спрямовані проти найслабших ланок морських шляхів постачання Росії", - йдеться у повідомленні.

Атаки на російські кораблі: що відомо

За дві ночі два російські судна зазнали ударів морськими дронами. 4 серпня апарати атакували порт Новоросійськ у Краснодарському краї РФ.

Зокрема, було пошкоджено російський десантний корабель "Оленегорский горняк", який отримав серйозну пробоїну і тепер не може виконувати свої бойові завдання.

Видання NV із посиланням на джерело писало, що для цього було застосовано надводний дрон із 450 кг тротилу, атаку здійснили Служба безпеки й Військово-морські сили України. Своєю чергою речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що цей вид Збройних сил України не причетний до пошкодження корабля "Оленегорский горняк".

А в ніч на 5 серпня вибух пролунав у Керченській протоці – там пошкоджено російський нафтоналивний танкер SIG. Як свідчать переговори екіпажу судна, танкер залишився на плаву, але втратив можливість пересуватися без буксира.

"РБК-Україна" з посиланням на джерела повідомило, що атака була спецоперацією СБУ та ВМС України. Для неї також застосували надводний дрон і 450 кг тротилу. За попередньою інформацією, судно було "добре навантажено" пальним. Спецоперація відбувалася в територіальних водах України.

Після цього президент України Володимир Зеленський попередив Росію, що вона може залишитися без кораблів і суден, якщо московські війська продовжуватимуть атакувати українські порти.