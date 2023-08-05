"Абсолютно логічний крок". Голова СБУ прокоментував атаки морських дронів на судна РФ

Атаки морських дронів на російські судна – абсолютно логічний і ефективний крок стосовно окупантів. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк, передає пресслужба відомства.

"Будь-яка "бавовна", що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того, такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними", – висловився він.

За словами очільника СБУ, якщо росіяни хочуть, аби вибухи припинилися, вони мають покинути українські територіальні води та землю.

"І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них. Бо ми стовідсотково переможемо ворога у цій війні", – додав Малюк.

"Оленогорский горняк" і "Сиг": атаки на російські судна

За дві ночі два російські судна зазнали ударів морськими дронами. 4 серпня апарати атакували порт Новоросійськ у Краснодарському краї РФ.

Зокрема, було пошкоджено російський десантний корабель "Оленегорский горняк", який отримав серйозну пробоїну і тепер не може виконувати свої бойові завдання.

Видання NV із посиланням на джерело писало, що для цього було застосовано надводний дрон із 450 кг тротилу, атаку здійснили Служба безпеки й Військово-морські сили України. Своєю чергою речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що цей вид Збройних сил України не причетний до пошкодження корабля "Оленегорский горняк".

А в ніч на 5 серпня вибух пролунав у Керченській протоці – там пошкоджено російський нафтоналивний танкер "Сиг".

Як свідчать переговори екіпажу судна, танкер залишився на плаву, але втратив можливість пересуватися без буксира.

"РБК-Україна" з посиланням на джерела повідомило, що атака була спецоперацією СБУ та ВМС України. Для неї також застосували надводний дрон і 450 кг тротилу. За попередньою інформацією, судно було "добре навантажено" паливом. Спецоперація відбувалася в територіальних водах України.