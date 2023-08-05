"Совершенно логичный шаг". Глава СБУ прокомментировал атаки морских дронов на судна РФ

Атаки морских дронов на российские судна – абсолютно логичный и эффективный шаг по отношению к оккупантам. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, передает пресс-служба ведомства.

"Любой "хлопок", происходящий с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того, такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны", – высказался он.

По словам главы СБУ, если россияне хотят, чтобы взрывы прекратились, они должны покинуть украинские территориальные воды и землю.

"И чем быстрее они это сделают, тем будет лучше для них. Потому что мы полностью победим врага в этой войне", – добавил Малюк.

"Оленогорский горняк" и "Сиг": атаки на российские суда

За две ночи два российских судна подверглись ударам морскими дронами. 4 августа аппараты атаковали порт Новороссийск в Краснодарском крае РФ.

В частности, был поврежден российский десантный корабль "Оленегорский горняк", которые получил серьезную пробоину, и теперь не может выполнять свои боевые задачи.

Издание NV со ссылкой на источник писало, что для этого был применен надводный дрон с 450 кг тротила, атаку совершили Служба безопасности и Военно-морские силы Украины. В свою очередь спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода" заявил, что этот вид Вооруженных сил Украины не причастен к повреждению корабля "Оленегорский горняк".

А в ночь на 5 августа взрыв прогремел в Керченском проливе – там поврежден российский нефтеналивной танкер "Сиг".

Как свидетельствуют переговоры экипажа судна, танкер остался на плаву, но утратил возможность передвигаться без буксира.

"РБК-Украина" со ссылкой на источники сообщило, что атака была спецоперацией СБУ и ВМС Украины. Для нее также использовали надводный дрон и 450 кг тротила. По предварительной информации, судно было "хорошо нагружено" топливом. Спецоперация проходила в территориальных водах Украины.