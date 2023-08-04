Морские дроны атаковали Новороссийск и Феодосию (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь на пятницу, 4 августа, прогремели взрывы и была слышна стрельба в районе российского порта Новороссийск. Также во временно оккупированном Крыму в Феодосии якобы сработало ПВО.

Об этом сообщают РосСМИ.

Минобороны РФ заявило об атаке морских дронов на Новороссийск

Предварительно в Новороссийске морские дроны попали в так называемый "нефтяной маяк". Это дистанционная система приема нефти в море, расположенная в нескольких километрах от берега.

Минобороны окупантов обвинило ВСУ якобы в атаке двумя морскими безэкипажными катерами военно-морской базы Новороссийск.

Захватчики утверждают, что катера были обнаружены и уничтожены русскими кораблями.

В порту Новороссийска утром в пятницу введен временный запрет движения судов.

В Феодосии прогремели взрывы

Также во временно оккупированной Феодосии очевидцы сообщили о многочисленных взрывах. Также пишут о работе российского ПВО и звуках дронов.

Местные жители начали сообщать о первых звуках взрывов в социальных сетях примерно в половине четвертого ночи. Позже были зафиксированы повторные взрывы.

Советник гауляйтера Крыма заявил об уничтожении всех целей средствами ПВО. По его словам, повреждений и пострадавших нет.

Между тем жители Крыма публикуют видео с попаданием БПЛА в Феодосийскую нефтебазу.

Заметим, враг переместил большинство боевых кораблей из Севастополя на территорию РФ, в том числе в Новороссийск, чтобы избежать их уничтожения на территории временно оккупированного Крыма.

Напомним, ночью 30 июля в Москве и временно оккупированном Россией Крыму раздались взрывы. Выяснилось, что город и остров атаковали беспилотники.

Взрывы в Крыму

Ранее в ГУР сообщали, что склад боеприпасов российских оккупантов взорвался вечером 28 июля в Казачьей бухте во временно оккупированном Крыму. Свидетели слышали два взрыва и звуки последующей детонации боеприпасов.

19 июля на востоке аннексированного Россией Крыма, считающегося глубоким тылом оккупантов, горел и взрывался склад боеприпасов на полигоне. Так называемая "власть" объявила о "безопасных мерах" и о временной эвакуации жителей четырех населенных пунктов.

А 17 июля раздались взрывы на Крымском мосту. Один из пролетов объекта был частично разрушен, автомобильное движение на мосту было остановлено. "Украинская правда" со ссылкой на источники писала, что взрывы были спецоперацией Службы безопасности и Военно-морских сил Украины.