В Крыму проукраинские граждане атакуют "коктейлями молотова" военные объекты РФ - ГУР

В временно оккупированном Крыму растет противостояние между оккупантами и проукраинскими гражданами. Местные жители, поддерживающие Украину, систематически атакуют "коктейлями молотова" военные объекты россиян.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Для того чтобы противостоять таким атакам личный состав ВС РФ переведен в состояние высокой боевой готовности.

"Ведется мониторинг "подозрительных лиц", которые могут быть причастны к подобным "инцидентам". Разрешено применение физической силы и оружия. Проводятся массовые задержания, аресты", - говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что ряд граждан, отказавшихся получать российский паспорт, после проведенных арестов считаются "пропавшими без вести". В отношении оставшихся на свободе применяются административные наказания, большие штрафы, травля. Людей увольняют с работы, лишают имущества и бизнеса.

Большая часть задержанных и арестованных – представители крымскотатарского народа. В их числе заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, журналист и участник общественного объединения "Крымская солидарность" Тимур Ибрагимов, общественный деятель Рустем Сеитмеметов.

Взрывы в Крыму

Ранее в ГУР сообщали, что склад боеприпасов российских оккупантов подорвали вечером 28 июля в Казачьей бухте во временно оккупированном Крыму. Свидетели слышали два взрыва и звуки последующей детонации боеприпасов.

19 июля на востоке аннексированного Россией Крыма, считающегося глубоким тылом оккупантов, горел и взрывался склад боеприпасов на полигоне. Так называемая "власть" объявила о "мерах безопасности" и о временной эвакуации жителей четырех населенных пунктов.

А 17 июля раздались взрывы на Крымском мосту. Один из пролетов объекта был частично разрушен, автомобильное движение на мосту остановили. "Украинская правда" со ссылкой на источники писала, что взрывы были спецоперацией Службы безопасности и Военно-морских сил Украины.