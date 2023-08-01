У Криму проукраїнські громадяни атакують "коктейлями молотова" військові об’єкти РФ - ГУР

У тимчасово окупованому Криму зростає протистояння між окупантами та проукраїнськими громадянами. Місцеві жителі, що підтримують Україну, систематично атакують "коктейлями молотова" військові об’єкти росіян.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Для того, щоб протистояти таким атакам особовий склад ЗС РФ переведено в стан високої бойової готовності.

"Ведеться моніторинг "підозрілих осіб", які потенційно можуть бути причетними до подібних "інцидентів". Дозволено застосування фізичної сили та зброї. Проводяться масові затримання, арешти", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що низка громадян, які відмовились отримувати російський паспорт, після проведених арештів вважаються "зниклими безвісти". Щодо тих, хто залишається на волі, застосовуються адміністративні покарання, великі штрафи, цькування. Людей звільняють з роботи, позбавляють майна та бізнесу.

Велика частина затриманих та заарештованих – представники кримськотатарського народу. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, журналіст та учасник громадського об’єднання "Кримська солідарність" Тимур Ібрагімов, громадський діяч Рустем Сеітмеметов.

Вибухи в Криму

Раніше в ГУР повідомляли, що склад боєприпасів російських окупантів вибухнув ввечері 28 липня в Казачій бухті у тимчасово окупованому Криму. Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів.

19 липня на сході анексованого Росією Криму, що вважається глибоким тилом окупантів, горів і вибухав склад боєприпасів на полігоні. Так звана "влада" оголосила про "безпекові заходи" і про тимчасову евакуацію мешканців чотирьох населених пунктів.

А 17 липня пролунали вибухи на Кримському мосту. Один із прольотів обʼєкта було частково зруйновано, автомобільний рух на мосту зупинили. "Українська правда" з посиланням на джерела писала, що вибухи були спецоперацією Служби безпеки та Віськово-морських сил України.