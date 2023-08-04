Продолжение следует. В разведке прокомментировали атаку морских дронов по Новороссийску

Атака на российский десантный корабль "Оленегорский горняк" – не первое и не последнее такое происшествие. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала FreeДом.

"Оккупанты уже понесли многочисленные потери, и продолжение следует. Безусловно, пока рашисты, их армия и флот представляют угрозу для украинской государственности и продолжают уничтожать украинское гражданское население и гражданскую инфраструктуру, те последствия, которые происходят с их кораблями, – абсолютно закономерны и будут продолжаться", – сказал он.

По словам представителя ГУР, такая атака – это оплеуха для военно-политического руководства режима Путина.

"Эмоционально каждое подобное событие – это хорошие новости для Украины и украинцев, особенно для тех, кто находится в оккупации и ждет возвращения законной украинской власти. И это, безусловно, трагедия для рашистской пропаганды", – отметил Юсов.

"Оленогорский горняк": атака 4 августа

В ночь на 4 августа морские дроны атаковали порт Новороссийск в Краснодарском крае РФ.

В частности, был поврежден российский десантный корабль "Оленегорский горняк". Он получил серьезную пробоину и теперь не может выполнять свои боевые задачи. В сети публиковали видео попытки отбуксировать судно.

Издание NV со ссылкой на источник сообщило, что атака дронами была спецоперацией Службы безопасности и Военно-морских сил Украины.

Реагируя на это происшествие, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что дроны возвращают акватории Черного моря внешнюю юрисдикцию и окончательно уничтожают ценность российского флота.

Руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк подтвердила, что корабль "Оленегорский горняк" выведен из строя. При этом она отметила, что Украина имеет дело с очень опасным, подготовленным и тяжелым врагом, поэтому уничтожать его потенциал – "это абсолютно законно в условиях войны".