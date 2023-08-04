Далі буде. В розвідці прокоментували атаку морських дронів по Новоросійську

Атака на російський десантний корабель "Оленегорский горняк" – не перша і не остання така подія. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу FreeДом.

"Окупанти вже зазнали численних втрат, і продовження буде. Безумовно, поки рашисти, їхні армія й флот становлять загрозу для української державності та продовжують знищувати українське цивільне населення й цивільну інфраструктуру, ті наслідки, які відбуваються з їхніми кораблями, – абсолютно закономірні і будуть продовжуватися", – сказав він.

За словами представника ГУР, така атака – це ляпас для воєнно-політичного керівництва режиму Путіна.

"Емоційно кожна подібна подія – це хороші новини для України і українців, особливо для тих, хто в окупації і чекає повернення законної української влади. І це, безумовно, трагедія для рашистської пропаганди", – зазначив Юсов.

"Оленогорский горняк": атака 4 серпня

У ніч на 4 серпня морські дрони атакували порт Новоросійськ у Краснодарському краї РФ.

Зокрема, було пошкоджено російський десантний корабель "Оленегорский горняк", який отримав серйозну пробоїну і тепер не може виконувати свої бойові завдання. У мережі публікували відео спроби відбуксирувати судно.

Видання NV із посиланням на джерело повідомило, що атака дронами була спецоперацією Служби безпеки та Військово-морських сил України.

Реагуючи на цю подію, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що дрони повертають акваторії Чорного моря зовнішню юрисдикцію та остаточно знищують цінність російського флоту.

Керівниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк підтвердила, що корабель "Оленегорский горняк" виведено з ладу. При цьому вона зазначила, що Україна має справу з дуже небезпечним, підготовленим і важким ворогом, тому нищити його потенціал – "це абсолютно законно в умовах війни".