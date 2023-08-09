Британская разведка об атаках на российские корабли: Украина нашла слабое звено РФ в Черном море

Роль морских дронов становится все более важной в войне России и Украины. Они используются против самых слабых точек в российкой логистике морским путем.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Аналитики напомнили, что 4 августа российский торговый танкер Sig был атакован и выведен из строя вблизи Керченского пролива, вероятно, морским дроном.

Как отмечается, это произошло через день после аналогичной атаки на десантный корабль "Оленегорский горняк" и спустя два дня после сорванной атаки на российские патрульные катера, когда они, вероятно, сопровождали российское судно Sparta IV.

По информации разведки, несмотря на то, что SIG и Sparta IV ходят под гражданскими флагами, у них уже давно есть контракты на перевозку топлива и военных грузов между РФ и Сирией.

С 28 февраля 2022 года российские военные корабли не могут пройти через Босфор, в результате чего российские вооруженные силы в Сирии и Средиземном море сильно зависят от SIG, Sparta IV и нескольких других гражданских судов.

"Эти атаки показывают, что операции с морскими дронами становятся все более важным компонентом современной морской войны и могут быть направлены против самых слабых звеньев морских путей поставок России", - говорится в сообщении.

Атаки на российские корабли: что известно

За две ночи два российских судна подверглись ударам морскими дронами. 4 августа аппараты атаковали порт Новороссийск в Краснодарском крае РФ.

В частности, был поврежден российский десантный корабль "Оленегорский горняк", который получил серьезную пробоину и теперь не может выполнять свои боевые задачи.

Издание NV со ссылкой на источникписало, что для этого был применен надводный дрон с 450 кг тротила, атаку совершили Служба безопасности и Военно-морские силы Украины. В свою очередь спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода" заявил, что этот вид Вооруженных сил Украины не причастен к повреждению корабля "Оленегорский горняк".

А в ночь на 5 августа взрыв прогремел в Керченском проливе – там поврежден российский нефтеналивной танкер SIG. Как свидетельствуют переговоры экипажа судна, танкер остался на плаву, но утратил возможность передвигаться без буксира.

"РБК-Украина" со ссылкой на источники сообщило, что атака была спецоперацией СБУ и ВМС Украины. Для нее также использовали надводный дрон и 450 кг тротила. По предварительной информации, судно было "хорошо нагружено" горючим. Спецоперация проходила в территориальных водах Украины.

После этого президент Украины Владимир Зеленский предупредил Россию, что она может остаться без кораблей и судов, если московские войска будут продолжать атаковать украинские порты.